SARONNO – Oggi alle 14 intervento dell’ambulanza della Croce rossa alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna per un malore: è stato soccorso un uomo di 44 anni quindi trasportato all’ospedale cittadino, non è apparso in gravi condizioni. Alle 10.35 in via Sabotino sempre a Saronno è stata invece investita una ciclista: si tratta di una donna di 73 anni, trasportata con l’ambulanza della Croce azzurra all’ospedale cittadino per essere medicata di lievi contusioni. Sul luogo del sinistro, per i rilievi, una pattuglia della polizia locale, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le responsabilità.

A Limbiate intervento della Croce bianca la scorsa notte in via Tolstoj per una intossicazione etilica, è stato soccorso un uomo di 51 anni quindi trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, in condizioni comunque non preoccupanti.

Oggi si sono verificati incidenti anche in autostrada A8 ed a Gerenzano.

06062022