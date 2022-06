x x

GERENZANO – Incidente stradale stamane alle 8 in via D’Annunzio a Gerenzano: nel tamponamento fra due automobili è rimasta contusa una donna di 43 anni, che è stata soccorsa da una ambulanza del Sos Uboldo ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata di non gravi contusioni. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri ed una pattuglia della polizia locale, per i rilievi dell’incidente, che si è verificato alla intersezione con via Boccaccio.

Stanotte sulla autostrada Varese-Milano, nella zona all’altezza di Lainate della A8 ed in direzione sud lo scontro fra due automobili. E’ successo alle 2.35, tre persone (un uomo di 50 anni, uno di 59 anni ed uno di 63 anni) hanno avuto bisogno di cure mediche e sono stati trasportati negli ospedali di Legnano e Rho per essere medicati, nessuno è apparso in gravi condizioni.

(foto archivio: una autopattuglia dei carabinieri in servizio alle porte di Gerenzano)

06062022