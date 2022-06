x x

SARONNO – Fabio Ceriani è il nuovo allenatore della juniores regionale di Fascia B del Fbc Saronno, che si è confermata in categoria vincendo i recenti playout. Per Fabio un passato da giocatore in prima squadra e poi il passaggio alla panchina, a Turate prima in juniores e poi negli allievi, fino all’arrivo all’Ardor Lazzate con lo stesso percorso. Con il raggiungimento del 4 posto nei regionali A dello scorso anno.

“Saronno è una grande piazza, il progetto è ambizioso e la rinnovata societá ha tutte le carte in regola per fare bene, ora tocca a noi fare bene e puntare a conquistare la categoria regionale A, consapevoli dal risultato di quest’anno e sulla strada in salita che ci aspetta, arriveranno nuovi elementi a rafforzare la rosa, dovremo da subito farci trovare pronti” rileva il diretto interessato. Nello staff della juniores con mister Ceriani ci sará anche Gazment Peqini nel ruolo di vice allenatore.

(foto: il nuovo allenatore della juniores del Fbc Saronno, Fabio Ceriani, con Gazment Peqini ed i dirigenti dellaa società)

