x x

SARONNO – Malore sul treno, che si è fermato a Saronno per consentire i soccorsi. E’ successo ieri sul treno 146 Como Lago delle 13.16 e che sarebbe dovuto arrivare a Milano Cadorna alle 14.17. Il convoglio ha fatto una sosta prolungata allo scalo di “Saronno centro” in piazza Cadorna perchè un passeggero si era sentito male. Gli altri viaggiatori hanno subito avvisato il capotreno e visto che il convoglio stava proprio per entrare alla stazione saronnese, telefonicamente è stato avvisato il 112, centralino per le emergenze, che ha provveduto a fare accorrere sul posto una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, l’autolettiga disponibile più vicina.

A sentirsi male è stato un giovane di 24 anni, che è stato quindi trasportato all’ospedale di piazzale Borella per gli accertamenti medici del caso, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti. Sul posto per collaborare ai soccorsi anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina.

07062022