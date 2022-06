x x

LAZZATE – “Si chiude un’edizione straordinaria del “Memorial Cesarino Monti”, con 105 squadre partecipanti. Tanti ragazzi e un’atmosfera bellissima nel nostro centro sportivo. Grazie alle donne e agli uomini dell’Ardor Lazzate”: così il sindaco lazzatese, Loredana Pizzi, riferisce del torneo giovanile che si è concluso lo scorso fine settimana al centro sportivo di via Laratta.

Il Memorial Monti è arrivato alla ottava edizione. A scendere in campo squadre dai Piccoli Amici 2015 agli Allievi 2005: grande il divertimento, per tutti l’occasione di fare nuove amicizie ed in questo contesto i risultati sul campo sono passati decisamente in secondo piano. Fra gli Allievi 2005 primo posto per la Varesina, per gli Allievi 2006 vittoria della Vis Nova, tra i Giovanissimi 2007 si è imposta la Varesina, fra i Giovanissimi 2008 ha vinto l’Ardor Lazzate, negli Esordienti 2009 successo della Pro Patria, e del Maslianico per gli Esordienti 2009. Vittoria della Vis Nova fra gli Esordienti 2010, del Calcio Renate Giovani fra gli Esordienti 2010, del Don Bosco fra i Pulcini 2011 e del Torino club fra i Pulcini 2012. Successo dell’Ardor Lazzate nella categoria Primi calcio 2013 e della Lentatese nella categoria Primi calcio 2014.

(foto: alcuni momenti della manifestazione che si è tenuta al centro sportivo del paese)

