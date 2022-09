x x

SARONNO – “Sempre più menefreghismo in piazza De Gasperi”: la segnalazione viene da Paolo Bocedi, saronnese, presidente nazionale dell’associazione anti-racket Sos Italia libera ed in città membro della commissione comunale sicurezza. Bocedi, come già altre volte in passato, torna sulla situazione di degrado che si vive in quel angolo del centro cittadino, dove ci sono anche persone che dormono direttamente per terra, su improvvisati giacigli.

“Una piazza – dice Bocedi – terribilmente vuota e abbandonata agli spacciatori ed ai maleducati. E’ una vergogna!” Recentemente in piazza De Gasperi sono stati eseguiti interventi per migliorare l’illuminazione pubblica ed installare nuove telecamere di videosorveglianza.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(una le foto comparse sui social per testimoniare la situazione in piazza De Gasperi)

07092022