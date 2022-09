x x

SARONNO – Degrado in centro: tante volte denunciato dai cittadini e dalle forze politiche, e proprio ieri l’ennesimo episodio in piazza De Gasperi, dove spesso capita di vedere persone bivaccare ed anche dormire direttamente per terra. In questo caso alle 16.25 domenicali si è registrato l’intervento di una pattuglia dei carabinieri e dell’ambulanza del Sos Uboldo dopo la segnalazione di alcuni passanti della presenza di una persona che appariva in difficoltà.

E’ stato soccorso un uomo di 47 anni al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica: il diretto interessato si è comunque ben presto ripreso e non è stato necessario in trasporto in ospedale.

(foto: forze dell’ordine nella centralissima piazza De Gasperi)

