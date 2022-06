x x

SARONNO – L’ultimo giorno di scuole movimentato nel polo scolastico saronnese dove ieri mattina intorno alle 11 i ragazzi usciti dai diversi istituti dopo l’ultima lezione si sono lasciati andare ai festeggiamenti.

Qualcuno ha acceso dei fumogeni, altri hanno organizzato caroselli di auto e di motorini tanto che i residenti ma anche qualche responsabile scolastico ha chiesto l’intervento della polizia locale. Alla pattuglia, inviata sul posto dal comando di piazza Repubblica, è bastato fare qualche sopralluogo nella zona per spegnere gli eccessi e lasciar solo spazio alla contentezza per le vacanze. Del resto è stato un anno scolastico decisamente difficile per gli studenti alle prese con Dad e quarantene.

Per qualcuno però le vacanze non sono ancora arrivate: per i ragazzi di quinta infattiil prossimo 22 giugno partiranno gli esami di materità.

