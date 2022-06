x x

SARONNO – Il decreto di nomina ha la data dello scorso 31 maggio ed è stato pubblicato all’albo pretorio lunedì 6 giugno: Andrea Preti è il nuovo rappresentante del Comune di Saronno all’interno del consiglio direttivo del distretto urbano del commercio di Saronno (Duc).

Una nomina resa necessaria dalle dimissioni, presentate il 5 maggio, di Angela Codarri delegata dal sindaco Augusto Airoldi ad inizio mandato nel dicembre 2020.

Del Duc negli ultimi giorni si è parlato molto non solo in merito ai problemi legati agli eventi estivi e alla loro programmazione con la rinuncia ad iniziative come la Notte Bianca e il Memorial di auto d’epoca ma anche per l’appello di Ascom a provvedere ad un rinnovo dello statuto e del direttivo stesso che è decaduto lo scorso 31 dicembre.

(foto archivio)

