SARONNO – Saronno non ha ancora archiviato la pratica Notta bianca. Malgrado il no per motivazioni di sicurezza dell’Amministrazione il confronto continua soprattutto comuni limitrofi, come Ceriano, anticipano la propria programmazione.

Decine di proteste dal quartiere Prealpi e dalla Cassina Ferrara per l’evento con musica organizzato al parco Lura sabato notte.

Ieri la consacrazione in Duomo di Padre Gianluca oggi la prima messa a Saronno.

Incidente notturno alle porte di Saronno

Staffetta 24 per un’ora: grande entusiasmo per il ritorno dell’evento dopo due anni di pandemia.

