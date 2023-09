SARONNO – Il calcio di rigore tirato da don Vincenzo Bosisio, i giornalisti schierati, la presenza del prevosto don Claudio Galimberti e del prevosto emerito Angelo Centemeri e il bel discorso motivazionale di don Stefano Guidi responsabile della Fiom: è stata una grande ed intensa festa di famiglia l’inaugurazione dei nuovi campi da calcio in sintetico dell’Amor sportiva all’oratorio della Cassina Ferrara.

Un investimento voluto dalla Comunità pastorale e da Amor “per farvi giocare in uno spazio nuovo, bello e funzionale perché con il gioco si cresce e si migliora” ha spiegato il prevosto con Claudio Galimberti che ha fatto gli onori di casa presentando il pomeriggio.

E’ stata la seconda tappa di un momento intenso aperto al centro sportivo del Prealpi con la presentazione delle squadre. Quindi il trasferimento all’oratorio dove è sopraggiunto il sindaco Augusto Airoldi che ha speso qualche parola per il valore formativo per la comunità del gioco di squadra. Quindi dopo il taglio del nastro e il discorso di don Stefano Guidi il primo calcio da centrocampo dove tutti i giovani talenti dell’Amor in divisa si erano seduti conquistando e sentendo già proprio uno spazio pensato per far crescere la loro passione per il calcio, le loro competenze ma anche anche il loro spirito di squadra e senso di comunità. Al termine del momento in campo è stata celebrata la messa nella vicina parrocchia.

