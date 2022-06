x x

SARONNO – “Benessere, serenità, crescita spirituale” è ciò che ha da offrire l’associazione Yoga Saronno per questa quarta edizione di Yoga nel parco.

L’evento, che avrà luogo sabato 25 giugno per un’ora e trenta minuti, dalle 10 alle 11.30, a parco dei Frati, in piazza Unità di Italia 3, si svolgerà in occasione della giornata Internazionale dello Yoga, riconosciuta dall’Onu, che avrà luogo il prossimo 21 giugno.

La lezione sarà libera e aperta a tutti coloro che, muniti di tappetino da yoga personale, vorranno unirsi all’evento.

(in foto d’archivio: un’immagine di parco dei Frati a Saronno, dove il prossimo 25 giugno si svolgerà l’evento yoga nel parco)

