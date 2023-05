x x

CESATE – I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono accorsi ieri sera al Villaggio Ina di Cesate per un incendio in un’abitazione: uno dei residenti è rimasto ustionato alla testa ed alle mani ed è stato trasportato, non in pericolo di vita, all’ospedale Niguarda di Milano.

L’allarme è stato dato dai vicini – che hanno notato fumo e fiamme – poco prima delle 20, con i pompieri saronnesi poi affiancati dai colleghi provenienti da Rho, Desio e Lazzate; è arrivata anche l’automedica e l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Da chiarire le cause dell’accaduto, ed al riguardo sono stati avviati accertamenti; i danni sono apparsi particolarmente ingenti.

(foto archivio)

