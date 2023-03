x x

CESATE – Ancora fiamme nelle Groane, l’allarme è giunto nella mattina odierna quando alcuni cittadini hanno visto una colonna di fumo alzarsi nella zona boschiva alla periferia di Cesate. Sul posto, con un pick up anti-incendio, è accorsa la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, i pompieri hanno presto posto sotto controllo la situazione e sono rimasti sino attorno a mezzogiorno per smassare le ceneri e verificare che non vi fosse il rischio di un “ritorno di fiamma”.

Il fuoco, per cause imprecisate, si è sviluppato nella zona del Parco Groane che si trova vicino a corso Europa al confine con Solaro, dove talvolta si posizionano gli spacciatori di droga, che già in passato avevano provocato incendi accendendo dei falò per cucinarsi del cibo.

A bruciare, questa volta, sono stati circa 500 metri quadrati di terreno.

(foto: alcuni momenti dell’intervento dei vigili del fuoco nel Parco delle Groane)

