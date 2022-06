x x

CISLAGO – Lunedì sono iniziati i lavori di manutenzione stradale in varie aree del paese. Le zone interessate, anche nei prossimi giorni sono via San Francesco, via Santa Cecilia, via Santa Sofia (nel tratto compreso fra via Santa Cecilia e via Santa Lucia), via Santa Lucia e le arre dei parcheggi di via Santa Lucia, via Santa Caterina e via Santa Cecilia.

“Nelle aree interessate dai lavori, dal 27 giugno al 15 luglio, e comunque in tutti i giorni feriali fino a termine lavori, è disposto il divieto di transito e di sosta dalle 7 alle 19” ricordano i responsabili dell’Amministrazione comunale cislaghese. Nelle zone interessate sono stati posizionati cartelli informativi.

