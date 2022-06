Il sindaco di Senago derubato a Il Centro di Arese

ARESE – Disavventura a “Il Centro”, centro commerciale di Arese per il sindaco di Senago, Magda Beretta, che è stata derubata. Ma non è mancato il lieto fine, parte della refurtiva è stata rapidamente ritrovata e recuperata.

Ha scritto la sindachessa sui social, riferendo dell’accaduto:

volevo ringraziare di cuore i carabinieri delle stazioni di Senago e Garbagnate Milanese, il personale de Il Centro di Arese e il signore che ha ritrovato la refurtiva per la gentilezza e professionalità. Purtroppo l’altra mattina mi hanno derubato e tra gli oggetti rubati c’era anche il telefono, che ho da poco riacquisito, pertanto chiedo a tutti pazienza perché devo recuperare molte chiamate e messaggi.

(foto: Magda Beretta)

