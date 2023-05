x x

SARONNO – Dove fare shopping e magari anche la spesa pure oggi, nella giornata festiva del 1 maggio? La scelta in zona sicuramente non manca, sono infatti molte le strutture che hanno optato per restare in attività. Come, ad esempio, “Il centro” di Arese, aperto dalle 9 alle 22 con la sua ampia offerta commerciale.

Stesso discorso per il centro commerciale Carrefour lungo la Saronno-Monza alla periferia di Limbiate, supermarket in funzione fra le 7.30 e le 22 mentre nella galleria commerciale i negozi sono aperti dalle 9 alle 20.30.

Anche i Tigros in zona sono aperti: a Caronno Pertusella dalle 8.30 alle 20 come a Castiglione Olona, Gerenzano, Lomazzo, Saronno.

Giornata di chiusura, invece, per i supermercati Esselunga della zona.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

01052023