Siccità, l’allarme da Lomazzo: “La falda si sta abbassando”

LOMAZZO – Da Lomazzo l’allarme: per la siccità, la falda si sta abbassando. Dicono dall’Amministrazione del sindaco Giovanni Rusconi: “Anche se possono creare qualche disagio, le misure emanate sono necessarie ad invitarci ad un consumo responsabile dell’acqua potabile. A Lomazzo non siamo ancora in emergenza riguardo all’acqua potabile, e per la nostra posizione geografica possiamo dirci molto fortunati: a differenza di altre zone della nostra Regione, o di altre parti d’Italia, abbiamo acqua sufficiente per tutti gli usi domestici e lavorativi”.

Proseguono dal Comune: “Lura Ambiente ha comunque segnalato un abbassamento dei livelli in falda, e a fine preventivo, per preservare la falda da eccessivo pompaggio, ha richiesto di contenere i consumi e di distribuire meglio, lungo tutte le ore della giornata, l’utilizzo di acqua. Si invitano tutti i cittadini, pertanto, a spostare in orario notturno tutte le funzioni “differibili”: riempimento di riserve idriche, piscine, irrigazione, cicli di lavaggio”.

(foto archivio: una veduta dei Prati del Ceppo, vasche di laminazione del torrente Lura a Lomazzo)

01072022