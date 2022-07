x x

SARONNO – L’annuncio arrivato nelle ultime ore ed è di quelli destinati a far discutere: il corteo storico organizzato dal gruppo di Sant’Antonio in occasione della Festa dell’Aia è stato rinviato da sabato 9 a domenica 10 luglio per evitare la concomitanza con il corteo anarchico contro la sorveglianza speciale annunciato con striscioni e sui social.

Gli organizzatori hanno spiegato la novità con una breve nota condivisa su Facebook: “Purtroppo dobbiamo comunicarvi una piccola modifica del programma del nostro evento. Sabato 9 luglio ci sarà con tutta probabilità un corteo anarchico per le vie di Saronno e per motivi di ordine pubblico le autorità competenti ci hanno imposto di posticipare il nostro corteo. Di conseguenza, il nostro corteo storico sarà posticipato a domenica 10 luglio alle 18”.

Per informare la cittadinanza sono state realizzate anche delle fascette posizionate sulle locandine relative all’evento già affisse in tutta la città.

