SARONNO – Grazie alla polizia locale hanno potuto tornare a casa in sella pur essendo stati tutti vittime di un furto. Si è conclusa con un lieto fine la disavventura capitata ieri a 5 trendicenni saronnesi.

Tutto è iniziato intorno alle 16 quando un gruppo di ragazzini si è recato al supermercato di via Miola ha lasciato le proprie biciclette nella rastrelliera davanti al punto vendita. Quando sono usciti i mezzi non c’erano più.

Cellulare alla mano hanno chiamato le forze dell’ordine e in pochi minuti è arrivata sul posto una pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno ascoltato il racconto dell’accaduto dei ragazzini e ha eseguito un controllo nella vicina area dismessa l’ex Cantoni dove malgrado gli ultimi abbattimenti e interventi continuano ad esserci occupazioni abusive da parte di senzatetto. Il sopralluogo è durato meno di mezz’ora.

I vigili hanno trovato tutte le biciclette, che corrispondevano perfettamente alle descrizioni dei ragazzini a cui le hanno restituite.

