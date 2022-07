x x

SARONNO – Da Saronno all’aeroporto di Malpensa, e poi sempre oggi il viaggio negli Stati Uniti d’America: “Sono quattro le saronnesi in partenza per i World Games che si svolgeranno a Birmingham, Alabama, da sabato 9 a mercoledì 13 luglio. Siamo orgogliosi di questo vostro traguardo, e sappiamo che saprete onorare il nostro tricolore al meglio” dicono dall’Inox Team Saronno. A vestire la maglia dell’Italia, infatti, sono state chiamate anche le saronnesi Giulia Longhi, Alessandra Rotondo, Alice Nicolini e Fabrizia Marrone (nella foto, in aeroporto in attesa del volo per gli Usa). Fra le convocate in azzurro anche Melany Sheldon della Rheavendors Caronno e l’ex saronnese, attualmente al Collecchio, Sarah Edwards.

06072022