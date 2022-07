x x

GERENZANO – Trasferta varesina per il neosindaco di Gerenzano Stefania Castagnoli che è stata in Prefettura per il tradizionale incontro tra il prefetto e i neosindaci. L’appuntamento si è tenuto stamattina a Varese dove Castagnoli è arrivata ovviamente con la fascia tricolore gerenzanese.

Castagnoli sostenuta dalla lista Insieme e Libertà per Gerenzano è stata eletta lo scorso 12 giugno succedendo ad Ivano Campi che essendo al secondo mandato non poteva ricandidarsi. Castagnoli è il primo sindaco donna di Gerenzano.

