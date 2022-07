x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Agostino De Marco, consigliere comunale di Forza Italia, in merito al Permesso di Costruire (PdC) convenzionato, ritirato dall’ordine del giorno del consiglio comunale di lunedì 4 luglio.

Ecco il testo

Il PdC convenzionato proposto all’approvazione del consiglio comunale del 04.07.2022 consisteva nella trasposizione di volumetria da un lotto non edificabile in via Brodolini ad un lotto edificabile in via Bainsizza.

Questo PdC presenta due criticità:

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) non definisce puntualmente un indice di edificabilità per il terreno di via Brodolini, ma gli viene arbitrariamente assegnato un indice di edificabilità pari a 0,40 mq / mq.

Tuttavia, se l’estensore del PGT avesse voluto attribuirgli un indice specifico, lo avrebbe fatto come per altri casi simili.

In definitiva, la determinazione della volumetria pertinenziale a questo lotto avviene per un atto di concordato tra il privato ed il Comune. Infatti, nella Convenzione all’articolo 3-“Capacità Edificatoria” non è specificato l’indice di edificabilità del lotto di via Brodolini, ma viene concordata tra il privato e il Comune una capacità edificatoria di 0,40 mq/mq che dà luogo a mq 470 di Superficie Lorda (S.L.) che corrispondono ad una volumetria aggiuntiva sul lotto di via Bainsizza pari a 470 x 3 = 1410 mc. L’intervento elimina 8 posti auto sulla via Bainsizza realizzandone 7 con una decurtazione di oneri di urbanizzazione (come da bozza di Convenzione) di 68.000,00 € circa.

Non si comprende lo scomputo degli oneri di urbanizzazione per parcheggi che servono solo ai futuri condomini della nuova palazzina, mentre si potrebbe lasciarli in carico a chi attua l’intervento edilizio ed assoggettarli all’uso pubblico, come avvenuto in altri contesti e con altri operatori immobiliari.

Questo comporterebbe la non deducibilità dei 68.000,00 € e l’opportunità per il Comune di incassare questi 68.000,00 €.



Di fatto il Sindaco Airoldi ha compreso le problematiche di questo intervento edilizio ed ha ritirato il punto dall’ordine del giorno.

