x x

SARONNO – I capigruppo del centrodestra di Saronno Raffaele Fagioli (Lega), Gianpietro Guaglianone (FdI) e Agostino De Marco (Fi) firmano una nota congiunta con cui stigmatizzano il fatto che l’Amministrazione non abbia garantito il numero legare in commissione Statuto e che le commissioni continuino a essere vittime delle difficoltà di “numeri” della coalizione che guidano la città.

“Il sindaco Augusto Airoldi ci ha raccontato di una coalizione che, pur decimata, riesce a governare. L’ha detto dopo l’uscita di Obiettivo Saronno e l’ha ribadito dopo quella di Calderazzo. Eppure le commissioni sono bloccate. Da un anno non vengono convocate quella Commercio, Istruzione e Sport perchè l’Amministrazione non ha più il presidente e si rifiuta di accettare le convocazioni dei vicepresidenti al punto da disertarle facendo mancare il numero legale”.

Ma chi di numero legale ferisce di numero legale perisce, come spiega la nota che prosegue: “Numero legale che la maggioranza non aveva ieri in commissione Statuto e Regolamento. Come si può pretendere di guidare una città se non si hanno nemmeno i numeri per garantire una commissione in cui si trattano temi come la Tari e la controversa tassa soggiorno al centro di un vivace dibattito in consiglio comunale? La maggioranza non può contare sulla buona volontà dell’opposizione soprattutto se si fa ostruzionismo nelle altre commissioni”.

L’analisi politica è altrettanto dura: “Il problema dei numeri risicati è l’affidabilità. Sappiamo che la maggioranza ha gongolato dopo l’approvazione del bilancio con il voto dei due indipendenti ma il problema è il lungo periodo, è amministrare. E’ vero che c’è chi crogiola del ritorno alle riunioni di maggioranza di Marta Gilli ma è altrettanto vero che una coalizione non può far affidamento sulla responsabilità dell’opposizione o sugli escamotage del presidente anche per attività banali come tenere una commissione”.

E concludono: “Attendiamo il prossimo arzigogolo visto che, ad esempio, il nodo gruppo consiliare per i consiglieri indipendenti è ancora aperto malgrado l’invito dei due preziosi consiglieri come auditori in conferenza dei capigruppo”.”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione