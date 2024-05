Comasina

CESANO MADERNO – Ieri a Cesano Maderno una vera e propria bomba d’acqua: nel primo pomeriggio in pochissimo tempo sono caduti circa 90 millimrtri di pioggia, in un’ora.

Nella immediatezza non è stata temporaneamente percorribile via Garibaldi per la caduta di un albero ad alto fusto a causa delle forti raffiche di vento. Criticità anche in via Cavour e corso Roma, ed è stato chiuso sottopasso di via de Medici. Sono state segnalate, inoltre, auto in panne, cantine e box allegati. Il sindaco Gianpiero Bocca ha attivato immediatamente il Centro operativo comunale: già operativi sul territorio la Protezione civile, la polizia locale e i tecnici degli uffici comunali e delle ditte incaricate che stanno lavorando per rimuovere le criticità segnalate.

Sono stati eseguiti monitoraggi negli edifici pubblici e nelle scuole cittadine; il Parco Borromeo è stato provvisoriamente chiuso al pubblico.

Oggi le scuole sono aperte: “L’attività scolastica si svolgerà regolarmente – confermano dal Comune – Anche in previsione dell’allerta rossa è stata decisa per la giornata di martedì 21 maggio di inibire l’uso della mensa della scuola Rodari, particolarmente colpita dalle forti precipitazioni sotto forma di grandine che hanno ostruito i canali di scarico. L’Amministrazione comunale di concerto con la direzione scolastica e la ditta di ristorazione Sodexo sta già organizzando la soluzione alternativa per i pasti da consegnare e consumare in classe”.

