CERIANO LAGHETTO – Riceviamo e pubblichiamo la nota sulla presentazione della lista SiAmo Ceriano.

Si è svolta con grande successo la presentazione della lista SiAmo Ceriano, con il candidato Sindaco Antonio Magnani, che ha visto la presenza di ben 226 partecipanti, (certificati dal buono consumazione offerto dall’organizzazione).

L’evento, che si è tenuto al ristorante al parco in Ceriano Laghetto, è stato arricchito dalla partecipazione di figure di rilievo come Giuseppe Romeo, candidato Forza Italia alle elezioni europee e Fabrizio Figini, consigliere regionale di collegio.

Vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a tutti i cittadini che hanno preso parte a questa importante serata. La vostra presenza ed il vostro sostegno sono stati fondamentali e ci danno ulteriore forza per portare avanti il nostro progetto per Ceriano. Siamo sicuri che Ceriano abbia bisogno di uomini di “centro”, dopo aver vissuto sulla propria pelle le scelte fatte da poli più estremi, che hanno effettuato ogni singola mossa basandosi su esigenze di immagine personali , senza portare assolutamente nulla di concreto ai cittadini. Siamo convinti che, insieme, potremo costruire un futuro migliore per Ceriano, che si baserà sull’importanza della partecipazione di ogni cittadino, sulla totale trasparenza sulle scelte e sui progetti per il paese. Sarà sempre fondamentale la solidarietà nei confronti di chi avrà bisogno di aiuto, perché il nostro motto “ascoltò e umanità’” dovrà guidarci verso ogni scelta.

Un ringraziamento speciale va ai nostri ospiti, Giuseppe Romeo e Fabrizio Figini, che ci hanno “confermato” il loro appoggio per sviluppare i nostri progetti, che potranno garantire una crescita ed uno sviluppo di servizi ed infrastrutture, fondamentali per i nostri cittadini. Continuate a seguirci e a sostenerci nel nostro percorso verso la vittoria di queste elezioni amministrative.

