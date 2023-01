x x

SARONNO – Fervono i preparativi per l’appuntamento con la festa di Sant’Antonio Abate organizzato con passione e devozione dal gruppo storico sant’Antoni Saronno. L’iniziativa torna al suo programma completo dopo le riduzioni della pandemia e c’è grande attesa per il grande evento che porta a Saronno migliaia di persone.

Ecco il programma completo.

sabato 14 gennaio

Si parte sabato 14 gennaio quando dalle 9,30 sarà allestito il “Borgo Contadino” con personaggi in costume d’epoca (1800) e animazione nella corte contadina. Nel pomeriggio si parte alle 15 con la merenda con cioccolata calda, panna e biscotti cui seguirà lo spettacolo del Mago delle bolle. Alle 17:30 alla luce delle torce sfilata per le vie di Saronno dei carri e carretti mentre alle 18:30 suggestiva accensione di luci colorate che avvolgeranno il borgo in un’atmosfera magica. Dalle 20:30 all’oratorio S. Giovanni Bosco Sacra Famiglia per una serata diversa con degustazione salamelle e vin brûlé e intrattenimento musicale alle 21,15 gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

domenica 15 gennaio

Domenica 15 gennaio è la giornata della rievocazione storica alle 15 con l’esibizione dei gruppi folkloristici e la sfilata per le vie del centro di Saronno degli oltre 500 figuranti. Confermato il percorso tradizionale della kermesse. Per tutta la durata dell’evento sarà disponibile ad borgo contabino la degustazione di prodotti lombardi e la polenta realizzata in occasione della diverse aperture.

lunedì 16 gennaio

Lunedì 16 gennaio si rinnova l’appuntamento con le scolaresche che saranno ospitate al borgo contadino con la possibilità di vedere la chiesetta e la ricostruzione della corte cittadina del 1800.

martedì 17 gennaio

Martedì 17 gennaio torna la sagra con la benedizione delle auto dalle 14 alle 19 e quella degli animali, con don Alberto Corti, alle 15 seguita da merenda con cioccolata calda, panna e biscotti. In serata dopo la cena all’oratorio San Giovanni Bosco alla Sacra Famiglia con salamelle e vin brulè si rinnoverà alle 20,30 alla presenza della banda il falò di Sant’Antonio.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione