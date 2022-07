x x

CISLAGO – Disavventura a lieto fine per un cislaghese grazie allo spirito di osservazione di un concittadino e soprattutto dell’impegno della polizia locale. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando un cittadino ha segnalato la presenza di quelli che a prima vista sembravano rifiuti abbandonati in alcuni cespugli nelle aree verdi cittadine.

A rispondere al cislaghese una pattuglia del comando di polizia locale guidato da Marco Cantoni che verificando gli oggetti abbandonati ha trovato oggetti molto preziosi ovvero computer e materiale informatico che era stato asportato da un veicolo in sosta nella notte.

Gli accertamenti eseguiti dagli agenti hanno permesso di rintracciare il proprietario del computer. Essenziale lo spirito d’osservazione dei vigili che hanno trovato alcuni particolari riconducibili ad un noto negozio di informatica presente sul territorio.

Facile immaginare la grande soddisfazione e sollievo del proprietario per il recupero non solo dei computer ma anche per tutti i dati consegnati all’interno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn