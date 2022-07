x x

SARONNO – Partirà stamattina il cantiere in via Miola per la realizzazione di un dosso, o meglio di un attraversamente pedonale rialzato “per aumentare le condizioni di sicurezza in prossimità dell’incrocio con Via Bergamo” all’altezza del civico 25.

L’ordinanza della polizia locale prevede, per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza, in via Miola, nel tratto compreso tra via Bergamo e civico 25, un divieto di transito veicolare a valle ed a monte del cantiere. Ma non solo nel tratto compreso tra via Roma e via Bergamo, sempre di via Miola sarà area di cantiere con un divieto di transito veicolare ad eccezione del traffico residenziale.

Sono previste deviazioni del transito veicolare in via Bergamo, via Parini e via Roma. Nuovi percorsi anche per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano sarà deviato sull’asse Roma/Visconti/Manzoni, Bergamo/Frua/Manzoni.

Secondo il cronoprogramma l’intervento dovrebbe essere realizzato entro lunedì 25 luglio ovviamente una tempistica che dipenderà da eventuali imprevisti e dalle condizioni meteo.

