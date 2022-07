x x

SOLARO – SARONNO – Si terranno giovedì 14 luglio alle 11 nella chiesa parrocchiale Santi Quirico e Giulitta il funerale di Michele Garruto il 30enne morto giovedì nell’incidente avvenuto sulla Sp 331 bis la tangenzialina che collega Ceriano Laghetto, Saronno e Rovello Porro.

Il solarese stava tornando a casa per il pranzo quando si è verificato l’impatto tra la Triumph su cui viaggiava e un furgone con cestello. Michele Garruto è finito a terra: sono arrivati i soccorsi ma non è servito. Il 30enne si era già spento.

Negli ultimi giorni si è parlato molto, con gli interventi del consigliere regionale Marco Colombo e del cantante Francesco Facchinetti, dei problemi sulla competenza che hanno lasciato la salma sull’asfalto fino alle 17. Oggi è stata svolta l’autopsia che insieme ai rilievi della polizia locale di Saronno servirtanno per chiarire la dinamica del sinistro.

Michele era il titolare di due negozi di acconciature a Rovellasca, che gli aveva anche dato una civica benemerenza per la sua dedizione al lavoro, e a Solaro. Nelle ultime ore alla famiglia sono arrivate le condoglianze per sindaco di Solaro Nilde Moretti.

Si può rendere l’ultimo saluto alla salma alla casa funeraria Ferrario in via Manzoni 45 a Gerenzano.

