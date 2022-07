x x

SOLARO – ROVELLASCA – SARONNO – La sua intraprendenza e la sua professionalità erano state riconosciute e premiate dal comune di Rovellasca che nel gennaio 2017 gli aveva consegnato un attestato di civica benemerenza. Michele Garruto, 31enne vittima dell’incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio sulla tangenzialina tra Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro, era un conosciuto e apprezzato barbiere.

La sua passione per il mondo della bellezza e della moda era nata nell’adolescenza quando aveva studiato all’Academy Center di Paderno Dugnano lavorando intanto in un negozio di Solaro dove viveva con la famiglia. Proprio nel paese in cui vive continua la propria formazione che passa anche da un’esperienza in tv e un percorso di formazione sul make uo con Diego Dalla Palma. Nel 2014 si concretizza il suo sogno con l’apertura del suo negozo a Rovellasca, l’Atelier Don Ros. Ed ecco nell’ottobre 2016 i primi riconoscimenti con la vittoria al Barber Match del titolo di miglior parrucchiere d’Italia tra i 22 e i 28 anni, nella categoria taglio Old School.

Nel gennaio 2017 la civica benemerenza consegnata dal comune di Rovellasca. Quindi l’apertura di un secondo negozio, in piazza Pertini a Solaro proprio dove ieri il cartello “Chiuso per lutto” ha dato la notizia della sua scomparsa. Secondo una prima ricostruzione Michele stava rientrando a Solaro intorno all’una quando lungo la tangenzialina si è verificato l’impatto con un furgone con cestello. I soccorsi sono intervenuti rapidamente: ambulanza, automedica ed elisoccorso sono arrivati sul luogo dell’incidente ma per il 31enne non c’è stato niente da fare.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia dagli amici di sempre, dai familiari ma anche dai clienti. Tra gli altri citiamo. “Un dispiace troppo grande. Eri una persona troppo speciale. Rimarrai sempre nei nostri cuori .rip in pace. Condoglianze alla famiglia”, “Ciao Michele la zia e lo zio ti porteranno sempre nel loro cuore”, “Non ho parole Michele ciaoooo buon viaggio”.

