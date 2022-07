x x

CISLAGO – Giovedì 14 luglio, al Centro Sportivo in Via Papa Giovanni XXIII°, si è tenuta la presentazione dello staff tecnico e della nuova rosa del Cistellum Calcio per la stagione 2022/23; entrano in squadra: Daniele Caruggi, Vittorio Marazzi, Andrea Simone, Sassi Leonardo, Matteo Puggioni, Marco Taino, Gianluca Pignataro ed Emanuele Naccari.

La direzione esprime il proprio ringraziamento allo speaker della serata e consigliere comunale Alessandro Guadagni ed alla vicesindaca Romina Codignoni per aver partecipato con entusiasmo all’evento.

(foto:Presentazione staff tecnico e nuova rosa)

17072022