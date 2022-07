x x

SARONNO – Parlando della prossima seduta del consiglio comunale, in programma mercoledì 21 luglio, il sindaco Augusto Airoldi ha anticipato il primo punto ossia la presentazione dell’epilogo della commissione d’inchiesta sui fondi persi per la scuola Rodari.

“Primo punto all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale è la conclusione – ha spiegato Airoldi a Radiorizzonti – e io mi permetto di dire finalmente della tormentata commissione d’inchiesta sulla Rodari. Sappiamo che tutto è per il momento è tutto secretato quindi non dirò a niente. Mi limiterò a dire, come si evince dall’ordine del giorno, che verrà presentata o verranno presentate una o più relazioni da parte dei commissari di maggioranza e di minoranza. Ciascuno presenterà la sua relazione dicendo cosa è successo e cosa doveva andare meglio.

Dopo di che il consiglio comunale prenderà atto. Non si voterà una relazione. Semplicemente il consiglio comunale prende atto delle relazioni presentate. Contemporaneamente si prende atto che la commissione ha cessato i suoi lavori.

