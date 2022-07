x x

SARONNO – “Ora che tutti i girini di rospi smeraldini sono stati rimossi e salvati non è ora di ripulire la fontana? Pronta da diversi mesi da quando è stata rinnovata è rimasta attiva ma soprattutto pulita per poche settimane”.

Sono le parole di un residente del quartiere Santuario che lancia un appello all’Amministrazione a partire dall’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli competente per la partita.

Al centro della richiesta la fontana di via Primo Maggio rinnovata con i fondi concessi al comune di Saronno da Regione Lombardia rimasta spenta per l’intero inverno, per evitare danni alla pompa. Acqua e getto sono stati ripristinati in primavera ma dopo un paio di mesi c’è stato un nuovo stop.

“L’abbiamo vista degradata per anni, poi è diventata un cantiere, poi una sorta di maxi cestino prima che arrivasse l’acqua ma ora è decisamente la situazione peggiore. Ci sono i resti dei materiali usati per aiutare rospi e sono già arrivati rifiuti e pezzi di vetro. Non so se la soluzione migliore sia riattivarla o lasciarla a secco nuovamente ma credo che un intervento di pulizia sia necessario a prescindere. Ho letto su ilSaronno che l’Amministrazione aveva fermato ogni intervento per la presenza dei girini che andava protetti. Ora non c’è più nulla penso che si possa intervenire. Per chi passa di lì due volte al giorno come me, ma anche per chi viene al Santuario, non è certo un bello spettacolo”.

