SARONNO – Salvati i girini, appena diventati piccoli di rospi smeraldini, l’Amministrazione comunale ha pulito e riattivato la fontana di via Primo Maggio. La vicenda è nota ed ha appassionato tutti i saronnesi. A seguirla da vicino, anzi in prima linea, l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli che in questi ultimi giorni ha seguito anche gli interventi di pulizia e di riattivazione della fontana.

Del resto era tutto, manutenzione e pulizia, pronto per qualche mese fa ma… Enpa, con il sostegno di Comune e polizia provinciale ha fermato tutto perchè un sopralluogo nella fontana ha permesso di scoprire che i due rospi smeraldini notati dai saronnesi avevano messo su famiglia e l’acqua era piena di girini. Così tutto è stato rinviato. Nelle ultime notti i volontari Enpa hanno preso i girini appena diventati piccoli rospi per portarli in un posto sicuro anche perchè nel frattempo complice la siccità la fontana era diventata inadatta ad ospitarli.

Risolta positivamente la vicenda rospi l’assessore è ha disposto la pulizia e la manutezione della pompa che ha riportato la fontana, riqualificata con fondi regionale, a funzionale regolamente.

