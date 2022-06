x x

SARONNO – “Quelli nella fontana di via Primo maggio a Saronno sono due rospi smeraldini sono specie protetta dalla convenzione di Berna e vanno tutelati”. Lo spiegano i volontari di Enpa Saronno che nelle ultime ore sono scesi in campo per i nuovi amatissimi inquilini della riqualificata fontana.

Da qualche mese ormai sono stati notati e fotografati i rospi che vivono nella vasca tra viale Santuario e via Primo Maggio. Oltre ad essere protagonisti di diversi video e foto i due anfibi hanno guadagnato un rinvio alla pulizia della fontana. Enpa infatti ha confermato la presenza di girini tanto che nelle prossime ore sarà realizzata anche una segnalazione alla polizia provinciale. “Quella dei rospi smeraldini è una specie protetta che va tutelata”. Nel frattempo è stata realizzata con un bastone anche una sorta di passerella per permettere ai rospi di entrare ed uscire più comodamente dall’acqua.

Enpa aveva già segnalato la presenza di un rospo smeraldino l’estate scorsa a Caronno Pertusella.

