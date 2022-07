x x

VARESE – Nel corso della settimana insisteranno ancora condizioni di tempo stabile, prima determinate da un promontorio di alta pressione esteso dal Mediterraneo fino all’europa settentrionale ed in movimento verso est, poi, da giovedì 21 luglio, da un campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, leggermente modulato sulla Lombardia da un debole flusso di correnti occidentali in quota insistente sull’Europa Centrale. Questa evoluzione a scala sinottica conserva un buon grado di affidabilità previsionale fino a sabato 23 luglio, mentre da domenica 24 luglio iniziano ad aprirsi anche differenti scenari che potrebbero portare ad una sostanziale modifica del regime circolatorio.

Per quanto riguarda le temperature, si attende un nuovo graduale aumento col raggiungimento dei valori più elevati nelle giornate di giovedì 21 luglio e venerdì 22 luglio ed un possibile stazionamento su tali valori anche nei giorni seguenti. Pertanto, si evidenzia che il picco dell’onda di calore, al momento appare più probabile nella seconda metà della settimana. In particolare, le probabilità di superamento della soglia di 39 °C.

Localmente, sulla bassa pianura, la probabilità di superare i 39°C raggiunge valori fino al 60% tra giovedì e sabato. Pertanto, su queste zone le temperature potranno raggiungere anche valori intorno ai 40°C. Al rialzo termico andrà sommandosi un relativo aumento dell’umidità specifica della massa d’aria, per via della persistenza della stessa sul bacino del Mediterraneo. Conseguentemente, il disagio da calore aumenterà fino a molto forte. In pianura la probabilità di avere precipitazioni rimarrà molto bassa (<10%) per tutto il periodo di riferimento, sui rilievi alpini sarà bassa (10-20%) o localmente moderata (20-50%) nelle giomate di mercoledì e venerdi.

