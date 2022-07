x x

ROMA – “Riassumendo. Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle non partecipando al voto con motivazioni ridicole, fanno mancare il numero legale e non si prendono nemmeno il cerino della responsabilità lasciandolo invece al premier Mario Draghi”: così la parlamentare del Varesotto, Maria Chiara Gadda, riguardo ai recenti sviluppi politici odierni, che sembrano portare il Paese verso elezioni nazionali anticipate.

“In Forza Italia il lumicino del riformismo è definitivamente spento, il Movimento 5 Stelle è solo una pena!” dice senza mezzi termini l’onorevole Gadda, esponente di Italia viva.

(foto di archivio: la parlamentare della provincia di Varese, ed esponente di Italia viva, Maria Chiara Gadda)

