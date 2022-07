x x

SARONNO – Affida alla sua pagina Facebook il proprio commento sulla crisi di governo il senatore varesino Alessandro Alfieri: “Il Governo ha messo la fiducia sulla relazione di Draghi. Adesso è il momento della verità. Ognuno si assume davanti agli italiani le proprie responsabilità. Chi vota no, vota per mandare a casa Draghi, minando la credibilità del Paese nel momento in cui abbiamo bisogno di un Governo nel pieno delle sue funzioni, per affrontare le emergenze legate alla guerra, al caro energia e all’inflazione che impoverisce i salari. Noi senatori democratici voteremo la fiducia senza condizioni o tentennamenti”.

