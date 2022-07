x x

CARONNO PERTUSELLA – Un vasto incendio si è sviluppato nelle campagne a sud di Saronno, l’area interessata si trova alla periferia di Caronno Pertusella da dove attorno alle 18.30 si è alzata una via via sempre più alta colonna di fumo, ben visibile anche dalla periferia di Solaro ed anche da Saronno; la zona interessata si trova nei pressi anche della saronnese Cascina Colombara.

Sul posto stanno convergendo le unità dei vigili del fuoco. E’ questo solo l’ultimo di una serie di episodi di questi tipo avvenuti ultimamente in zona, causa caldo e siccità: ieri incendio nei campi della vicina Origgio.

Seguono aggiornamenti

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcune immagini dell’incendio in corso. Grazie ai lettori)

22072022