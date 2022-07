x x

TRADATE / SARONNO – E’ stato processato per direttissima a Varese, condannato ad un anno e mezzo di reclusione, e poi scarcerato con obbligo di firma il marocchino di 27 anni arrestato la notte fra il 20 ed 21 luglio scorso a Tradate, dai carabinieri della Compagnia di Saronno, “attirati” da musica ad alto volume. Nell’occasione, la pattuglia ha raggiunto l’area periferica vicino al centro sportivo di via Roma notando la presenza in strada dello straniero che parlava con un’altra persona, con atteggiamento sospetto.

L’extracomunitario aveva alcuni involucri contenenti droga, è stato portato al comando tradatese ed a quel punto è stato lui stesso a consegnare altre dosi nascoste addirittura nelle mutande. Non è finita qui: in caserma lo straniero ha cercato di nascondere altre dosi tra le pagine di una rivista. Aveva marijuana, hashisc e cocaina per un centinaio di grammi.

(foto: carabinieri davanti alla tenenza di Tradate)

