x x

MISINTO – ROVELLASCA – Due ore di lavoro ieri pomeriggio per i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che sabato hanno domato l’incendio scoppiato in mezzo ai campi alla periferia di Misinto nei pressi del confine con Rovellasca.

A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio che hanno attivato la rapida mobilitazione dei pompieri. Il tempestivo intervento ha permesso prima di circoscrivere e poi di domare le fiamme. L’intervento è comunque proseguito fino alle 18 anche perchè i pompieri hanno dovuto assicurarsi che fossero ben spenti tutti i focolai.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn