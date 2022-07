x x

CADORAGO – Il corpo ormai senza vita di una 34enne è stato trovato all’alba di oggi, lunedì 25 luglio, a Cadorago paese di 8 mila abitanti in provincia di Como. In un’abitazione di via Leopardi alle 5 sono arrivati i soccorritori inviati dalla centrale operativa di Areu ma per la donna non c’era più nulla da fare. Secondo quanto emerso in queste prime ore e riportato da “La Regione” e QuiComo la donna sarebbe stata raggiunta da diversi colpi di coltello. Sempre le indiscrezioni parlano del fermo del convivente della 34enne. La prima ipotesi investigativa formulata è quella di un raptus di gelosia. Sul posto sono presenti i carabinieri del comando provinciale di Como, oltre a quelli della compagnia di Cantù. A seguire le indagini anche l’autorità giudiziaria lariana.

(pezzo redatto alle 09.08)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn