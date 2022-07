x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di AmorSportiva.

“Per tutti i ragazzi appassionati di calcio, soprattutto per chi non gioca ancora e per coloro che trovano poco spazio nelle squadre con cui giocano o stanno addirittura pensando di lasciare il calcio e perdere la passione. Il calcio a 5 (non il calcetto che moltissimi confondono) è una grande opportunità di crescita tecnico tattica ed educativa. Martedì 26/7 alle ore 18 al campo dell’ oratorio di via Larga si svolge il primo open day di calcio a 5. L’invito è rivolto ed esteso a tutti i ragazzi nati dal 2004 al 2009 (negli open day di settembre verranno invitati anche tutti i ragazzi/bambini dell’attività di base.”

Per maggiori informazioni: 02-96704973 o mandare una mail a [email protected]

