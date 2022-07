x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Saronno circa i danni causati dalla maxi grandinata di ieri sera.

L’eccezionale grandinata e la bomba d’acqua che si sono abbattute ieri sera su buona parte della provincia di Varese, hanno colpito con particolare violenza la nostra città creando inevitabili problemi e danni sul territorio comunale saronnese.



Sul fronte stradale, nella notte scorsa sono rimasti chiusi per allagamento i sottopassi di via Primo Maggio e di via Milano, riaperti al traffico di prima mattina dopo l’intervento urgente di ripristino: nonostante la pulizia annuale delle caditoie presenti sulle strade del territorio disposta a partire dal 2019, le stesse caditoie dei due sottopassi si sono riempite di fogliame e rami caduti dagli alberi della zona proprio in occasione di questo temporale, fatto che ne ha quindi determinato l’ostruzione e la conseguente chiusura.



La pulizia annuale delle caditoie ha consentito anche di contenere gli allagamenti, che, vista la portata e la potenza del temporale, avrebbero potuto riguardare altre zone della città: nella mattinata di oggi gli operai hanno ripulito i viali alberati sia dal fogliame sia dai rami caduti con l’acquazzone, mentre nessuna situazione di disagio si è registrata sugli assi stradali.

Più complessa la situazione relativa agli stabili. Questa mattina i tecnici comunali sono stati impegnati con sopralluoghi in quattro scuole: la materna Montesanto, la media Da Vinci, le elementari Pizzigoni e Damiano Chiesa, dove i sistemi di fognatura in pressione non sono riusciti a smaltire l’acqua, creando quindi problemi agli scarichi pluviali. Nei prossimi giorni verrà organizzato l’intervento riparatore, già avviato nella scuola Montesanto, l’unico dei quattro plessi in uso (in quanto sede della Ludoscuola) e che è stato necessario chiudere, con relativa sospensione del servizio rivolto ai bambini per gli ultimi

tre giorni di attività programmata.



Ultimo sopralluogo odierno al cimitero, dove la grandine ha rotto un vetro del pannello fotovoltaico, mentre domani si provvederà ad effettuare controlli nelle altre scuole e nelle case comunali di via Albertario, dove sono state segnalate infiltrazioni in due appartamenti.