SARONNO – Con la delibera di Giunta approvata oggi pomeriggio, l’Amministrazione comunale mette sul piatto della bilancia nell’immediato un milione e 500 mila euro per gli interventi più urgenti di ripristino dei danni subiti negli edifici pubblici e dal patrimonio arboreo. Il primo provvedimento è stato assunto proprio per la sistemazione del verde e ha visto lo stanziamento di 190 mila euro da subito disponibili per gli interventi preventivati di rimozione delle piante, dei rami, di messa in sicurezza dei parchi, di nuove piantumazioni.

Ieri pomeriggio invece la Giunta Airoldi ha approvato una variazione di bilancio da un milione e 300 mila euro (che dovrà essere ratificata a settembre dal consiglio comunale). La delibera, immediatamente esecutiva, fornisce agli uffici comunali, già da domani, le risorse indispensabili a provvedere nell’immediato alle situazioni più urgenti: in questo modo, l’Amministrazione potrà affidare incarichi in tempi brevi per iniziare subito i lavori di ripristino. “La priorità – si legge in un comunicato dell’ente locale – verrà data agli edifici scolastici (dai nidi alle scuole secondarie di primo grado), che dovranno essere in ordine per la ripresa settembrina, alla sistemazione del verde e agli interventi sugli stabili comunali che presentano danni di varia tipologia (vetri, infissi, coperture). La cifra di un milione e 500 mila non è certamente quella definitiva che andrà a coprire i lavori necessari: sono, infatti, in corso rilievi con i droni per approfondire alcune situazioni ed è necessario terminare le verifiche puntuali sulle infiltrazioni. E poi saranno da considerare i danni indotti derivanti dai nubifragi ripetuti, ovvero quelle situazioni che nell’immediato non sono riscontrabili, ma che psi potrebbero scoprire magari alla prossima pioggia”.

Per quanto riguarda i danni ai privati, sono arrivate in Comune, ad oggi, più di 1300 segnalazioni da parte dei cittadini saronnesi che hanno utilizzato il modulo predisposto. “A Regione Lombardia si chiede la stessa celerità di intervento dimostrata dall’Amministrazione comunale: le segnalazioni, che consentono di stimare una cifra complessiva di oltre 25 milioni di euro, verranno inoltrate proprio ai vertici regionali per le valutazioni riguardanti eventuali risarcimenti” concludono dal Comune.

