CARONNO PERTUSELLA – Gilles Duguet è un nuovo giocatore della S.C. Caronnese, si aggiunge alla rosa in vista del prossimo campionato di serie D.

Attaccante classe 1997, in grado di giocare su tutto il fronte offensivo, Duguet arriva a Caronno Pertusella dopo una stagione alla Brianza Olginatese dove ha collezionato 24 presenze con 1 gol. Nativo di Aosta, cresciuto nelle giovanili del Torino, dopo un campionato al Casale arriva in Lombardia dove gioca con la Pro Sesto. A Sesto San Giovanni due stagioni, con 12 gol all’attivo in 72 presenze. Annate importanti che valgono la chiamata della Giana Erminio in Serie C. Successivamente il Sona e, come detto, la Brianza Olginatese. Ora la Caronnese, per spiccare nuovamente il volo.

“Benvenuto a Caronno Pertusella, Gilles”, dicono i dirigenti del club di Caronno Pertusella.

(foto: Giles Duguet con la maglia della Caronnese)

28072022