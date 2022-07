x x

GERENZANO – Hanno tentato di rubare il marsupio ad un viaggiatore e non riuscendoci l’hanno picchiato. Ma se n’è accorto un agente di polizia ferroviaria fuori servizio che ha avvisato i colleghii. Così sono stati arrestati due ventenni che hanno tentato una rapina sul treno.

É quanto successo martedì, 26 luglio, sul treno che partito da Laveno Mombello stava procedendo verso Milano.

Poco dopo le 13 mentre il treno passava da Gerenzano i due malviventi sono entrato in azione. Immediata la chiamata alla Questura dell’agente che é stato raggiunto dai rinforzi in pochi minuti. Sono così stati fermati un 20enne di nazionalità italiana ed un 25enne straniero. Per loro si sono aperte le porte del carcere di San Vittore con l’accusa di tentata rapina.

(foto archiviò)

