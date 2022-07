x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Saronno relativo alla fontana di via Primo Maggio.

La fontana a gocciolamento situata nell’area pedonale di via Primo Maggio, nei pressi del Monumento ai Caduti, è tornata in funzione nei giorni scorsi.



L’acqua stagnante aveva determinato il blocco delle pompe, creando una sorta di piccolo stagno, habitat favorevole all’insediamento spontaneo di una coppia di rospi, che ha poi figliato. Dal Comune è iniziato quindi il monitoraggio dello stato degli anfibi in stretta collaborazione con i volontari Enpa, effettuando a tempo debito, il trasbordo a mano dei piccoli anfibi verso un luogo sicuro.



Una volta effettuato questo intervento, è stato possibile liberare la fontana da rifiuti, sassi ed alghe, pulire il manufatto e le pompe, così da poter riattivare il ricircolo continuo dell’acqua, che richiede minime integrazioni. Un ringraziamento sentito ai tecnici ambientali comunali e ai volontari Enpa che hanno seguito attentamente la vicenda, fino all’epilogo ottimale per gli anfibi, ed il ritorno al funzionamento della fontana.

(foto d’archivio)

