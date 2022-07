x x

SARONNO – Sei mezzi inutilizzabili per seri danni al parabrezza e 13 con carrozzeria segnata. E’ il bilancio tracciato dal comitato saronnese di Croce Rossa dei danni provocati dalla grandinata di martedì 27 luglio. I mezzi della Cri sono in sosta lungo via Cesati negli stalli recentemente messi a disposizione dall’Amministrazione comunale e negli spazi dell’associazione.

I maxi chicchi di grandine caduti martedì sera hanno sfondato i parabrezza e segnato le carrozzerie di diversi mezzi: “Ci siamo ritrovati con 6 parabrezza da sostituire con urgenza e ben 13 tra vetture, ambulanze e furgoni da portare in carrozzeria”. Una situazione con costi, problemi pratici ma soprattutto “con i forti disagi durante i nostri numerosi servizi diurni” per i quali l’indisponibilità di mezzi è stato un problema. Al momento sono stati contattati carrozzieri ed esperti per la sostituzioni dei parabrezza.

Per chi fosse interessato a dare un aiuto economico o con manodopera o pezzi di ricambio può chiamare il 3450340332 oppure in sede al 0296704434 chiedendo di Francesco Zauli, responsabile dei mezzi.

